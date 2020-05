Honor officialise son nouveau Smartphone 10X

La marque du fabricant chinois Huawei, vient de dévoiler officiellement son tout nouveau Smartphone Honor 10X. Ce dernier qui remplace le Honor 9X est un terminal milieu de gamme jouissant d’un très bon rapport technologie-prix.

Malgré les restrictions américaines prolongées jusqu’à mai 2021, le deuxième fabricant mondial de Smartphones continue la programmation et le lancement de ses nouveaux modèles. Le dernier en date concernant celui de sa firme Honor qui nous propose le tout nouveau Honor 10X.

En effet, Honor vient de lancer en Chine le Honor 10 X qui remplace le Honor 9X, un Smartphone connu par sa belle fiche technique, son design soigné pour un prix abordable. Le Honor 10X semble suivre les traces de son prédécesseur, puisqu’il propose un design moderne aux reflets géométriques avec un écran LCD de 6,63 pouces pour une définition Full HD+.

L’écran du Honor 10 X couvre la totalité de la face avant du Smartphone puisque le capteur frontal de 16 mégapixels fonctionne avec un mécanisme rétractable et un lecteur d’empreintes positionné sur la bordure droite, sur le bouton d’alimentation. Il abrite également une fiche technique des plus séduisantes avec un processeur HSilicon Kirin 820, une compatibilité 5G, 6 ou 8 Go de RAM pour 64 ou 128 Go de stockage et une batterie de 4 300 mAh. Honor annonce ce 10X comme étant 30 % plus performant que le modèle qu’il remplace.

La face arrière loge un triple module photo composé d’un grand-angle de 40 mégapixels, un objectif ultra grand-angle de 8 mégapixels et un objectif macro de 2 mégapixels.

Face au prolongement des restrictions américaines, le Honor 10X n’embarquera pas les services Google et tournera sous une version AOSP d’Android avec une interface maison Magic UI 3.0 / EMUI. Enfin, le Honor 10 X sera commercialisé ce 26 mai en Chine pour le moment. Aucune date de commercialisation hors Chine n’a été communiquée.