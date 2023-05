Google lève le voile sur sa Pixel Tablet

Google lève le voile sur sa première tablette connectée, la Pixel Tablet. Cette dernière se distingue par sa capacité à se transformer en écran intelligent pour votre maison connectée.

A l’occasion de sa conférence Google I/O 2023, le géant américain a levé le voile sur sa première tablette connectée, la Pixel Tablet. Cette dernière, est une des tablettes les plus puissantes du marché, avec son processeur Tensor G2.

La Pixel Tablet, adopte un écran LCD de 10,95 pouces, de caméras IMX355 de 8 MP à l’arrière et de 8 MP à l’avant, quatre haut-parleurs, le Wi-Fi 6E, le Bluetooth 5.2 et une puce Ultra WideBand. Google annonce une autonomie de 12h pour cette Pixel Tablet.

La Pixel Tablet, se distingue des autres produits du marché, par sa station de recharge équipée d’un haut-parleur. Une fois posée dessus, la tablette se transforme en une Google Nest Hub. Il suffit de dire « Ok Google » pour contrôler votre maison connectée, comme vous pourriez le faire avec votre écran intelligent.

Enfin, la Pixel Tablet est commercialisée au prix de 679,99 euros pour la version 128 Go et 799,99 euros pour la version 256 Go de stockage. A noter que la station de recharge équipée d’une enceinte est incluse dans la boîte.