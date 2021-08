Facebook : Messenger permet désormais de chiffrer les appels audio et vidéo

Messenger service de messagerie de Facebook permet désormais à ses utilisateurs de chiffrer de bout en bout tous leurs appels audio et vidéo. Cette fonctionnalité est déjà déployée partout dans le monde et peut être activée via une option sur l’application.

Facebook annonce l’arrivée d’appels chiffrés de bout en bout sur Messenger via un billet de blog : “Nous déployons l’option qui permet de rendre les appels vocaux et vidéo chiffrés de bout en bout sur Messenger ». Cette fonctionnalité qui existait déjà depuis 2016 sur les chats s’étend donc aux appels audio et vidéo.

Le réseau social a proposé cette fonctionnalité après avoir remarqué un boom des communications : “Au cours de la dernière année, nous avons constaté une augmentation de l’utilisation des appels audio et vidéo avec plus de 150 millions d’appels vidéo par jour sur Messenger”

Pour profiter de ce chiffrement, il faudrait activer l’option sur l’application, et il est impératif que les deux interlocuteurs activent cette fonctionnalité.