En partenariat avec Ooredoo, INJAZ El Djazair dévoile les projets lauréats de la 11ème compétition annuelle des jeunes entrepreneurs

INJAZ el Djazair a organisé ce Mardi 04 octobre 2022 à l’hôtel Marriott Alger, la cérémonie pour l’annonce des projets gagnants de la 11ème édition de la compétition annuelle des jeunes entrepreneurs.

Organisée sous le parrainage du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et du Ministère de l’Economie de la Connaissance, des Startups et des Microentreprises, cette cérémonie a été marquée par la présence notamment d’invités officiels et de M. Ramdane Djezairi, Directeur des Affaires Corporatives de Ooredoo, représentant du Directeur général de Ooredoo.

Cette nouvelle édition a connu la participation de Ooredoo Algérie en tant que sponsor officiel pour la 11ème année consécutive, confirmant ainsi son engagement dans le soutien aux jeunes entrepreneurs algériens et la vision de l’entreprise visant à incarner l’esprit entrepreneurial auprès des jeunes algériens porteurs de projets innovants.

Cette compétition, qui a également été marquée par le soutien de Citi Foundation et Boeing, a connu la participation de plus de 275 projets dans sa phase initiale dont une vingtaine seulement ont été retenus pour la finale de cette compétition.

Dans son allocution d’ouverture, Monsieur Ali AZZOUZ, Président de » INJAZ El Djazair ‘’, a salué « l’engagement des jeunes étudiants, leurs parcours et la qualité des projets qu’ils ont présenté, en mettant la lumière sur la nécessité d’associer tous les acteurs afin d’accompagner le plus de jeunes dans leurs processus de création d’entreprises sur le volet startup et Petites et Moyennes Entreprises (PME) afin d’apporter une valeur ajoutée à la sphère économique nationale. » Il a aussi mis en avant « l’apport des entreprises partenaires d’ « INJAZ El Djazair », notamment le sponsor officiel de cette 11ème édition Ooredoo et le rôle qu’ils jouent dans l’accompagnement de l’ensemble des jeunes que « INJAZ El Djazair » met en avant tout au long de l’année sur les volets de l’entrepreneuriat et de l’employabilité. »

A cette occasion, le Directeur général de Ooredoo, M. Bassam Yousef Al Ibrahim a affirmé : « Nous sommes très heureux de soutenir, pour la 11ème année consécutive, cette compétition des jeunes entrepreneurs qui s’inscrit en parfaite adéquation avec notre stratégie qui encourage les jeunes talents à concrétiser leurs projets et à contribuer à l’émergence d’une économie numérique nationale. Notre accompagnement des jeunes universitaires reflète la volonté de Ooredoo à promouvoir l’esprit entrepreneurial et le potentiel novateur des jeunes algériens et à encourager les idées novatrices des jeunes talents. Je saisis cette occasion pour réaffirmer l’engagement de Ooredoo à poursuivre ses programmes d’accompagnement des jeunes porteurs de projets afin de stimuler la création d’un contenu numérique local par les jeunes algériens. Je félicite les lauréats de cette 11ème édition de cette compétition auxquels je souhaite plein succès à l’avenir. »

Pour sa part, la Directrice Exécutive de « INJAZ El DJAZAIR », Madame Leen Abdel Jaber a félicité vivement tous les participants de cette édition 11ème éditions, les bénévoles des entreprises partenaires du programme qui les ont accompagné tout au long de cette aventure, les universités et écoles qui ont ouvert leurs portes à « INJAZ El Djazair » ainsi que l’ensemble des acteurs qui soutiennent les programmes de l’Association, mais aussi le soutien continu, du Ministère de l’Enseignement Supérieur et la Recherche Scientifique et le Ministère de l’Economie de la connaissances, des Startups et des microentreprises.

Au cours de ce programme, les étudiants ont bénéficié de l’encadrement de plusieurs entreprises de différents secteurs d’activités qui ont mis leurs employés et expertises à la disposition des jeunes entrepreneurs.

A noter que l’équipe lauréate du prix de la Meilleure Entreprise dans cette édition représentera l‘Algérie à la compétition régionale d’« INJAZ El Arab » regroupant 13 pays de la région du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord prévue du 31 octobre au 03 novembre 2022 à Dubaï (Emirats Arabes Unis).

Lors de cette cérémonie exclusivement sponsorisée par Ooredoo, « INJAZ El Djazair » a dévoilé les meilleurs projets d’entreprise de la 11ème édition de la compétition, dans les catégories suivantes :

Prix de la meilleure entreprise :

SEND connecte les prestataires du service de livraison via une plateforme digitale.

Prix du meilleur produit de l’année :

LUFSICO est une application permettant d’apprendre, de s’entraîner à parler en public dans des scénarios de réalité virtuelle et de recevoir instantanément des commentaires sur votre performance grâce à l’intelligence artificielle.

Prix du meilleur impact sociétal :

BRAINUP est une plateforme mettant en contact en ligne le psychologue avec le patient avec des prix symboliques (un abonnement).