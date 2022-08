Elon Musk porte plainte à son tour contre Twitter qui lui a intenté un procès

Après l’avoir trainé en justice par Twitter pour non-respect de ses engagements, le richissime patron de Tesla Elon Musk, sort de ses gants et porte plainte à son tour contre Twitter au tribunal du Delaware.

Elon Musk et Twitter est une histoire qui ne risque pas de finir de sitôt. L’homme le plus riche du monde et le géant réseau social Twitter s’attaquaient pas média interposés, mais se trainent désormais devant les tribunaux.

Après s’être rétracté de l’achat de Twitter, Elon Musk a vu une plainte s’ouvrir contre lui par le réseau social pour non-respect de ses engagements de racheter Twitter.

Or, au lieu de se défendre, Elon Musk aurait décidé de porter à son tour plainte contre Twitter devant le tribunal du Delaware. Il s’agit d’une contre-offensive dument calculée par le milliardaire et son équipe judiciaire puisqu’elle intervient juste après l’officialisation de la date du procès intenté Twitter qui sera pour rappel le 17 octobre prochain.

Non encore officialisée, cette plainte d’Elon Musk s’appuierait sur des fausses informations transmises par Twitter à ce dernier sur le nombre de faux comptes présents sur le réseau social notamment. Affaire à suivre.