Djezzy renforce ses capacités de transport mobile en partenariat avec Nokia

Une nouvelle technologie de développement de la capacité d’agrégation de porteuses micro-ondes est en test avancé actuellement dans le cadre d'un partenariat entre l'opérateur Djezzy et le géant mondial Nokia.

En effet, Nokia vient d’annoncer qu’un test avec Djezzy vient de donner ses premiers résultats probants pour l’utilisation de la technologie d’agrégation de porteuses micro-ondes Wavence pour répondre à une demande accrue en matière d’utilisation de donnés mobiles par les abonnés.

Selon le communiqué de Nokia, ce test avait pour but de tester une nouvelle solution de transport par micro-ondes Wavence de Nokia avec une capacité de 8,5 Gbit/s sur une distance de près de 6 kilomètres. Cette solution technologique permettra à l’opérateur Algérien de proposer à ses 14,5 millions d’abonnés de nouvelles capacité de transfert de données mobiles. Avec la multiplication des déploiements 4.5G Pro, 4.9G et 5G, il est devenu une réelle exigence d’améliorer les capacités de transport mobile chez les opérateurs et Djezzy a pris le taureau par les cornes en s’associant à Nokia pour trouver de nouvelles solutions à ses abonnés.

Ses tests qui se sont déroulés à Sétif ont permis de porter la capacité en transport de 3,5 Gbit/s à 8,5 Gbit/s et a couvert une distance de 5,7 kilomètres, démontrant comment la technologie d’agrégation de transporteurs peut être utilisée pour répondre à une demande toujours croissante de data d’autant plus que Djezzy se prépare à faire face à la croissance du trafic et à la densification 4 G.

Les communications très haut débit, l’Internet des objets et le cloud entraînent une multiplication des services, des scénarios d’utilisation et des modèles économiques. Pour répondre à tous les besoins d’accroissement de couverture, d’augmentation de la capacité et de réduction de la latence, l’accès radio et les cœurs de réseau évoluent, avec notamment la redistribution des fonctions mobiles et l’utilisation des technologies de cloud-computing. Le phénomène a des conséquences considérables sur la couche de transport, dont le rôle d’agrégation et d’interconnexion du trafic doit lui aussi évoluer et anticiper les futurs changements de la couche mobile.

Techniquement, cette nouvelle solution testée a permis de proposer des émetteurs-récepteurs ultra-large bande innovants pour soutenir les opérateurs dans leur transition vers les réseaux 5G. Il prend également en charge l’évolution du backhaul et du fronthaul avec une capacité multigigabit et un transport à faible latence avec des niveaux de puissance transmise de pointe.

Avec ce test réussi, M.Eric Bourland, Chief Digital and Technology Officer chez Djezzy, a déclaré : « Il s’agit d’un essai important qui offre une capacité très élevée, accordant à Djezzy une solution solide pour le Mobile Backhaul. Nous pensons que ce déploiement rapide de l’agrégation de porteuses micro-ondes nous aidera à atteindre notre objectif de stimuler l’eMBB. Cela nous permet également d’améliorer la capacité de notre réseau afin de répondre à la demande croissante de trafic mobile en Algérie. »

Pour sa part, M.Giuseppe Targia, VP MN Business Unit Transport, Mobile Networks chez Nokia, a indiqué que : « Cet essai montre comment la technologie d’agrégation des opérateurs peut être utilisée pour répondre aux demandes toujours croissantes de données, en particulier à un moment où la connectivité est si cruciale. Nous sommes ravis de poursuivre notre solide partenariat avec Djezzy sur ce projet et continuerons à travailler main dans la main pour fournir des solutions micro-ondes innovantes qui soutiennent ses objectifs commerciaux. »