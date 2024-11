Djezzy organise la 11ᵉ édition de la campagne de don de sang avec succès

Sous le slogan « Fais don de ton sang et sauve une vie », Djezzy a organisé, les 19, 20 et 21 novembre, en partenariat avec l’agence nationale du sang ANS, la 11ᵉ édition de sa campagne annuelle de don de sang, une initiative emblématique qui a mobilisé ses employés et les citoyens à Alger, Oran et Constantine.

Les dispositifs ont été installés à Alger (placette de Dar El-Beida, placette des Fusillés à Kouba et l’université USTHB de Bab Ezzouar) à Oran (place du 1er novembre) et à Constantine (place El Khroub).

Lancée à la placette de Dar El-Beida en présence des autorités locales, de représentants du Fonds National d’Investissement (FNI), de l’Agence Nationale de Sang, et de l’association Algeria United Foundation, cette campagne a permis de collecter 632 poches de sang. Ces dons sont essentiels pour soutenir les personnes hospitalisées et celles en situation critique.

Djezzy réaffirme son engagement en faveur des valeurs de solidarité et de responsabilité sociétale. L’entreprise remercie chaleureusement tous les participants pour leur générosité et leur contribution à cette noble cause, témoignant ainsi de l’esprit d’unité et de mobilisation qui caractérise son rôle au sein de la communauté.