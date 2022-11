Djezzy et OuedKniss s’associent pour offrir plus de services à leurs clients

Dans le cadre de sa stratégie digitale, Djezzy a le plaisir d’annoncer la conclusion d’une alliance avec OuedKniss afin de faire bénéficier ses clients présents et futurs d’une multitude d’avantages et contribuer au développement du commerce électronique en Algérie.

La cérémonie de signature s’est déroulée le 8 novembre dernier au siège de Djezzy à Dar El Beida en présence des cadres des deux entités.



Dans le cadre de cet accord, pour leurs commandes, achats et livraisons à travers la plateforme OuedKniss, les clients Djezzy recevront gratuitement des Gigas à travers l’application Djezzy App.

Cette alliance promet d’autres initiatives à l’avenir permettant de développer l’expérience client via internet et renforcer l’usage des canaux digitaux dans les différentes transactions quotidiennes des citoyens.

A cette occasion, Brahim Zakaria Souig, Directeur des ventes à Djezzy, a déclaré : « Djezzy est heureuse de s’associer à OuedKniss dans le cadre de sa stratégie visant à faciliter et à promouvoir le e-commerce. Cette association à une société leader du e-commerce en Algérie renforce le positionnement de Djezzy en tant qu’entreprise engagée dans la transformation numérique et qui ne cesse d’innover pour mieux servir ses clients ».

De son coté, Hichem Soudah, président-directeur général de Oued Kniss a indiqué : « ce partenariat qui associe OuedKniss à Djezzy s’inscrit dans le cadre de notre volonté de renforcer le partenariat avec les acteurs clés de l’économie algérienne afin d’offrir aux utilisateurs de la plateforme l’accessibilité aux services de leurs choix. Nous misons sur l’innovation pour offrir la meilleure expérience possible aux algériens qui sont de plus en plus nombreux à utiliser les plateformes numériques de référence pour leurs besoins quotidiens ».