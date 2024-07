Djezzy célèbre l’été avec sa promotion exceptionnelle « Internet X2 »

À l'occasion de la saison estivale, Djezzy ravit ses clients en lançant une promotion exclusive : « Internet X2 ». Cette offre exceptionnelle permet aux abonnés de doubler les avantages de leur forfait internet pendant 30 jours.

Durant toute la période promotionnelle, les clients DJEZZY LEGEND pourront profiter de leurs activités en ligne préférées – jouer, scroller, streamer et partager leurs moments de joie – sans se préoccuper de leur consommation de données.

Forfaits concernés par la promotion :



* Forfaits mensuels

– 60 Go au lieu de 30 Go

– 30 Go au lieu de 15 Go

– 12 Go au lieu de 6 Go

* Forfaits hebdomadaires

– 10 Go au lieu de 50 Go

– 4 Go au lieu de 2 Go

* Forfaits journaliers

– 2 Go au lieu de 1 Go

– 600 Mo au lieu de 300 Mo

– 300 Mo au lieu de 150 Mo

En plus de ces avantages, la promotion « Internet X2 » s’applique également à la deuxième souscription, proposée à moitié prix.



Pour bénéficier de cette offre :

Composez *707# ou souscrivez via l’application DJEZZY.

Profitez de cet été en toute sérénité avec Djezzy et sa promotion « Internet X2 » !