Djezzy App, l’application la plus téléchargée en Algérie

Lancée en avril dernier, la nouvelle Djezzy App connait un franc succès auprès des consommateurs, elle est devenue en quelques semaines l’appli la plus téléchargée en Algérie.

Les nouveaux contenus introduits dans la Djezzy App l’ont fait hisser dans le top des applications les plus téléchargées sur Google play en Algérie. L’introduction de la fonctionnalité du Walk and Win qui permet aux algériens de marcher et de gagner des Giga d’internet gratuitement a véritablement boosté la Djezzy App qui s’est fait une peau neuve depuis le début du Ramadan dernier.

A cette occasion, Matthieu Galvani, le PDG de Djezzy n’a pas hésité à poster sur son compte LinkedIn un message pour remercier les équipes qui ont travaillé pour le développement de l’application : «« Très fier de ce que nous avons accompli ensemble pour faire de notre application Djezzy App et de son contenu l’une des applications les plus populaires utilisées en Algérie »



Actuellement, Djezzy App est dans le top des applications les plus utilisées avec plus de 1,5 millions de téléchargements en l’espace de trois semaines suivie par Snapchat, Facebook, WhatsApp et Instagram.