Djezzy App : 1 Go d’internet gratuit pour les premiers téléchargements !

Lancée il y a plus d’une année, l’application internet de l’opérateur de téléphonie mobile Djezzy revient avec de belles surprises. Pour les premiers téléchargements, 1 Go internet sera offert aux utilisateurs.

Quoi de plus intéressant pour terminer l’année en beauté ! Djezzy relève les défis et réussi à séduire. La nouvelle ‘’Djezzy App’’ est enfin arrivée. Ainsi, Djezzy vous invite à télécharger et profiter d’un bonus internet en téléchargeant l’application sur http://onelink.to/djezzy.



Le leader des technologies de communications numériques, continue d’innover en mettant à la disposition de ses abonnés présents et futurs une nouvelle application afin de pouvoir profiter du meilleur du web.



Rappelons que Djezzy mène un programme de transformation pour devenir une société technologique et consolider son leadership digital dans l’industrie. Dans ce cadre, un plan de recrutement massif ciblant les compétences jeunes est lancé afin de créer les nouveaux métiers de demain et s’adapter au développement rapide de l’internet mobile à travers une stratégie basée sur l’innovation.