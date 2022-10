Coupe du Monde Qatar 2022 : Ooredoo lance Hayya SIM et Gift 2022

Ooredoo, l'opérateur des télécommunications officiel de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ au Moyen-Orient et en Afrique, a annoncé qu’elle lancera la carte SIM "Hayya" aux visiteurs et aux fans de sport qui rallieront le Qatar pendant la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™. La société a également annoncé qu'elle lancera au profit de ses clients, résidant au Qatar, l’offre "Cadeau 2022", qui leur accorde un forfait gratuit pendant toute la durée de la compétition.

A cette occasion, Sheikh Nasser Bin Hamad Bin Nasser Al Thani, Directeur Commercial Exécutif de Ooredoo, a déclaré : « Nous avons promis d’offrir aux fans une expérience sans précédent lors de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™, et aujourd’hui nous tenons cette promesse en lançant la plus grande offre de l’histoire qu’une entreprise de télécommunications n’a jamais donné lors d’un événement mondial majeur. Que ce soit, nos clients résidents au Qatar ou visiteurs, ils constateront que nous accordons une attention particulière à l’expérience client qui est toujours au cœur de nos priorités. »

À partir du 1er novembre 2022, la carte SIM Hayya de Ooredoo sera disponible pour les visiteurs, qui bénéficieront d’un forfait gratuit composé de 2022 minutes d’appels, 2022 SMS et 2022 Mgb d’Internet, valables pour 3 jours.

Ainsi, les visiteurs détenteurs de la carte Hayya pourront obtenir une carte SIM Hayya de Ooredoo via les dispositifs d’émission de cartes SIM en ligne, qui seront disponibles dans de nombreux endroits importants, tels que les aéroports, les ports, les frontières terrestres, les stations de métro, les hôtels, les taxis et dans les lieux de résidence des supporters officiellement agréés par la FIFA ; dans les Fan Zones, dans les boutiques de Ooredoo, les distributeurs agréés et les points de franchise ; Et bien d’autres sites, en plus de la possibilité d’obtenir une SIM Hayya en ligne via la boutique en ligne de Ooredoo.

La SIM Hayya de Ooredoo sera disponible à travers deux options : les visiteurs peuvent la demander sous forme d’une carte SIM mobile traditionnelle ou d’une eSIM électronique. Pour les visiteurs qui demandent une carte SIM Hayya via la boutique en ligne, Ooredoo leur fournira le service de livraison de la puce à leur lieu de résidence de leur choix au Qatar, tandis que les visiteurs qui demandent une eSIM électronique, ces derniers la recevront via un courrier électronique.

Les visiteurs pourront activer la carte SIM Hayya de Ooredoo rapidement car la eSIM est activée dès que le client se connecte au réseau Ooredoo, tandis que la carte SIM traditionnelle peut être activée via l’application Ooredoo ou via la boutique en ligne de Ooredoo.

À cet effet, Sarah Al-Dorani, Directrice Marketing Exécutive de Ooredoo, a déclaré : « A Ooredoo, sommes fiers de démontrer nos capacités en tant qu’opérateur des télécommunications intelligent et acteur innovant. Alors que nous connectons le monde au plus grand événement sportif, nous allons connecter également les supporters au Qatar avec une expérience numérique simplifiée grâce à la technologie de la carte SIM électronique et l’intelligence artificielle. En adéquation avec notre nouveau slogan « Upgrade Your World », nous continuerons à offrir l’excellence tout au long du parcours de nos clients et offrirons également des récompenses à notre clientèle résidente du Qatar à travers le Gift 2022. »

Ooredoo utilise une technologie d’intelligence artificielle avancée dans le cadre du processus de la connexion numérique des clients à leur réseau, et ce pour accélérer le processus d’authentification et d’assurer les plus hauts niveaux de sécurité. La technologie AI permet, également une vérification rapide des détails d’identification de l’utilisateur, tandis que la technique de capture de visage en direct (Face Capture avec Liveness) et D Face Map3 permettent de comparer les selfies avec l’image de la carte Hayya pour identifier rapidement et facilement l’utilisateur.

D’autre part, tous les clients Ooredoo résidents du Qatar bénéficieront des avantages de l’offre « 2022 Gift » que l’entreprise offre à tous les clients prépayés et post-payés, et leur offre un forfait gratuit de minutes, d’SMS et d’Internet dont ils peuvent bénéficier en activant l’offre via l’application Ooredoo.

Le lancement de la « SIM Hayya » et « Gift 2022 » de Ooredoo a été annoncé lors d’une conférence de presse tenue à la tour Ooredoo à Doha, le lundi 10 octobre 2022.

Lors de la conférence de presse, Berthold Trenkel, Directeur Exécutif des Opérations de Qatar Tourism, a, lors de son discours, salué les efforts de Ooredoo tout en exprimant ses louanges pour cette initiative de la part du leader des télécommunications au Qatar, à travers laquelle elle accueille les visiteurs du Qatar en leur fournissant des services de communication avancés dès leur arrivée au Qatar.

La conférence a réuni des hauts responsables représentants un certain nombre d’entreprises participant à la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022 ™ – notamment des personnalités éminentes et des ambassadeurs du Comité Suprême pour la Livraison et l’Héritage, ainsi que le cheikh Mohammed bin Abdullah Al Thani, PDG de Ooredoo ainsi que d’autres hauts responsables de la campagnie.

La conférence a également été marquée par la présence de l’ambassadeur de la marque Ooredoo, Mutaz Barshim, et un certain nombre d’influenceurs célèbres des médias sociaux.