Concours Media Star : Ooredoo annonce que la plateforme digitale dédiée au dépôt des candidatures est opérationnelle

Poursuivant sa stratégie tournée vers la digitalisation, Ooredoo informe les journalistes professionnels Algériens des différents supports médiatiques (presse écrite, électronique, radiophonique, télévisuelle et agences de presse), désireux de participer à la 15ème édition du concours journalistique Media Star, qu’ils peuvent désormais envoyer leurs travaux, et ce à travers une plateforme numérique dédiée à cet effet.

Pour procéder à l’inscription, ils doivent accéder à la plate-forme via le lien https://mediastar.ooredoo.dz/ puis remplir le formulaire de participation, disponible dans les deux langues arabe et française, et joindre des pièces justificatives (photo d’identité, carte de presse et le travail journalistique (article, enregistrements sonore et vidéo). Une fois le travail soumis, le journaliste participant recevra un email provenant de Ooredoo lui confirmant la réception de sa candidature.

Le premier du genre en Algérie pour un opérateur de la téléphonie mobile, ce canal de soumission innovant est une solution digitale moderne permettant de soumettre une candidature rapide et une gestion optimale des dossiers des candidats qui peuvent réaliser eux-mêmes les inscriptions depuis n’importe quel terminal : ordinateur, tablette ou téléphone mobile.

Les candidats peuvent également envoyer leurs dossiers de candidature à l’adresse mail Rpubliques@ooredoo.dz ou bien les déposer au niveau des différents sièges de Ooredoo sis aux adresses suivantes :



* Siège central : Ooredoo, 66, Route de Ouled Fayet, Chéraga, Alger.

* Région Ouest : Direction régionale Ooredoo : Coopérative Ibn Sina ilot n°137- Point du Jour, Oran.

* Région Est : Direction régionale Ooredoo, Zone industrielle Palma, Constantine.

Les candidats exerçant en dehors des wilayas d’Alger, d’Oran et de Constantine peuvent aussi déposer leurs travaux au niveau des Espaces Ooredoo .

Il y a lieu de rappeler que lors de cette nouvelle édition du concours, Ooredoo met à l’honneur la transformation digitale, une thématique d’actualité en rapport avec la stratégie de l’entreprise et de l’écosystème numérique en Algérie à savoir « La Transformation digitale en Algérie : réalités, enjeux et perspectives », développée,entre autres,dans les sous-thèmes suivants :

* L’impact de la digitalisation sur le développement économique et social en Algérie ;

* L’impact de la digitalisation sur le développement environnemental en Algérie ;

* La dématérialisation des démarches et des documents administratifs en Algérie ;

* Les startups et la digitalisation en Algérie ;

* Le paiement électronique et le commerce électronique ;

* La certification et la signature électroniques ;

* La création de contenu numérique local et le support de diffusion.



La date limite de dépôt de candidatures est fixée au plus tard le jeudi 07 juillet 2022 à 17h00.

Il est à noter que le concours Media Star s’adresse aux journalistes professionnels des différents supports médiatiques : Presse écrite, électronique, radiophonique, télévisuelle et agences de presse. Le concours récompense les meilleurs travaux dans les genres journalistiques suivants : reportages, débats et interviews, enquêtes, articles d’analyse dans la presse écrite (commentaires, éditoriaux et chroniques), travaux écrits ou multimédias publiés ou diffusés sur les médias électroniques ainsi que les programmes radiophoniques et télévisuels.

Les travaux soumis doivent être publiés ou diffusés entre le 02 juillet 2021 et le 07 juillet 2022 (inclus).

Les prix récompenseront les meilleurs travaux dans les catégories suivantes :

* Presse écrite généraliste et spécialisée ;

* Médias électroniques ;

* Programmes radiophoniques ;

* Programmes télévisuels.

Les lauréats du 15ème Media Star seront primés, dans chaque catégorie par des récompenses financières conséquentes, comme suit :

* 1er Prix : 500 000 DA

* 2ème Prix : 300 000 DA

* 3ème Prix : 200 000 DA

Les journalistes peuvent consulter le règlement et les conditions de participation sur le site web (www.ooredoo.dz), rubrique Tout sur Ooredoo, sous-rubrique Media Star.