Entreprise pionnière dans la promotion de l’innovation et de l’entrepreneuriat, Ooredoo a organisé dans la soirée du lundi 20 novembre 2023, à Alger, la cérémonie de remise de prix aux lauréates de la deuxième édition du challenge « Machrou3i », placé cette année sous le slogan « Upgrade ton projet / طوّري مشروعك », pour récompenser les femmes entrepreneurs et porteuses de projets innovants.

Lors de cette cérémonie de remise de prix, rehaussée par la présence du secrétaire général du ministère de la poste et de Télécommunications, M. Abdelouahab Bara, et la secrétaire général du ministère de l’Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, Mme Arhab Nassima, du Directeur Général de Ooredoo, M. Roni Tohme, du top management de l’entreprise ainsi que de nombreux représentants de l’écosystème entrepreneurial, Ooredoo a primé dix (10) lauréates qui se sont distinguées par la qualité et la singularité de leurs projets.

Suite au franc succès qui a connu la 1ère édition en 2022, Ooredoo a renouvelé cette compétition afin de dénicher et valoriser les projets initiés par des femmes ayant réussi à traduire leurs idées innovantes en projets authentiques et ce dans les différents domaines.

Fidèle au concept de la 1ère édition, le jury s’est chargé d’évaluer chaque projet sur différents aspects pour retenir les candidatures les plus prometteuses dont le business plan répond aux critères de qualité attendus.

Après une étude minutieuse, 20 projets innovants ont pu être présélectionnés ayant permis au jury de désigner, au terme d’une longue délibération, dix (10) lauréates pour cette édition 2ème du Challenge « Machrou3i ».

Les dix (10) projets vainqueurs bénéficieront d’un accompagnement de qualité et d’un hébergement au sein de l’incubateur technologique de Ooredoo et ce, en mettant à la disposition des lauréates son savoir-faire et son expertise pour guider leurs projets vers le chemin de la réussite.

Dans son message à cette occasion, le Directeur Général de Ooredoo Algérie, M. Roni TOHME a déclaré : « Ooredoo est heureuse de récompenser ces femmes entrepreneurs lors de cette deuxième édition du challenge Machrou3i, à travers lequel nous encourageons l’émergence de start-ups à la fois innovantes et authentiques, en valorisant l’ingéniosité de ces dames et leur détermination d’apporter une valeur ajoutée dans le secteur entrepreneurial Algérien. Je tiens à féliciter les lauréates qui se sont illustrées lors de cette seconde édition avec des projets ambitieux mêlant créativité et excellence avec une touche 100% féminine. Ooredoo est fière d’accompagner ces porteuses de projets qui s’apprêtent à apporter leurs pierres à l’édifice du secteur entrepreneurial national et de contribuer à la diversification de l’écosystème entrepreneurial en Algérie. »

En marge de cette cérémonie, un protocole d’accord a été signé entre Ooredoo et la startup Creadev, la « Super Gagnante » de la première édition du concours Machrou3i, spécialisée dans le développement de logiciels de gestion pour les écoles, garderies et universités.

Il y a lieu de rappeler que la 1ère édition du Challenge « Machrou3i » a été lancé en 2022 et a permis la désignation de 8 projets lauréats ayant entrainé le couronnement d’une « Super Gagnante » qui s’est distinguée par la meilleure progression et performance au terme d’une année d’incubation dans le programme t-Start.

A travers cette compétition, Ooredoo réitère son engagement indéfectible envers l’entreprenariat féminin, et son ambition à soutenir les femmes porteuses de projets innovants visant à contribuer au développement de l’économie nationale.

Liste des projets lauréats de la 2ème édition du concours « Machrou3i » – Novembre 2023

Les porteuses de projets désignées lauréates par le jury lors de la finale sont les suivantes :