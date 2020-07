Chine : 10% des abonnés mobiles ont souscrit à abonnement 5G

La barre symbolique des 100 millions d'abonnés 5G vient d’être franchie par la Chine. Le réseau de cinquième génération se déploie à une vitesse accélérée… Passionnés de nouvelles technologies, les chinois ont rapidement adopté la 5G.

Selon les derniers chiffres publiés par les opérateurs locaux, China Mobile et China Telecom, China Mobile a raflé la mise avec 70 millions d’abonnés 5G… Un chiffre qui a été doublé en à peine six mois ! Environ 10 % des abonnés mobiles en Chine ont souscrit à une offre 5G, alors que 30 % des clients 5G sont toutefois des « pré-abonnés » qui doivent encore acheter un Smartphone 5G pour profiter du nouveau réseau. Ceci n’est que le résultat des opérations très offensives que mènent les opérateurs locaux. « En Chine, la progression est plus rapide que prévu ! », constate Frédéric Pujol, expert 5G au sein du think tank Idate. D’après lui, 50 % des abonnés chinois auront la 5G d’ici 2024.

Pour l’heure, la Chine dépasse et largement les autres pays ayant lancés la 5G. La Corée du Sud, premier pays au monde à avoir lancé cette technologie avant la Chine, ne compte que 7 millions d’abonnés. Alors que les Etats-Unis sont loin derrière, avec environ 1 million d’abonnés 5G.