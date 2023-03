BOMARE COMPANY participe au salon de recrutement «Emploitic Connect»

Participer aux diverses activités qui contribuent à l’amélioration de son capital humain, s’inscrit dans la volonté de BOMARE COMPANY à renforcer ses compétences, et cela, pour atteindre son objectif ultime qui consiste à être une référence incontournable dans son domaine.

BOMARE COMPANY prend part, le 25 et 26 Février 2023, au salon de recrutement intitulé « Eploitic Connect » sous sa 10ème édition, organisé par « Eploitic », dédié aux étudiants, aux jeunes diplômés de différentes spécialités et à toute personne cherchant un emploi.

Avec la participation de plus de 150 entreprises, plus de 20000 visiteurs et 2000 postes ouverts, l’évènement s’est déroulé de 9h du matin jusqu’à 18h avec un programme et une organisation bien détaillés. Un espace tech pour les amoureux de la technologie, un espace de recrutement des personnes en situation d’handicap, et un espace pour les ateliers et conférences qui abordent des sujets divers tel que la gestion de la relation client, comment réussir sa recherche d’emploi, première étape pour décrocher un entretien et encore plus.