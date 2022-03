BMW signe un partenariat avec Qualcomm pour la conduite autonome de niveau 3

Dans le but de développer davantage la conduite autonome de niveau 3, le constructeur munichois BMW s’est associé au géant mondial des semi-conducteurs Qualcomm.

Avec les avancées technologiques intégrées dans les véhicules, les constructeurs automobiles s’associent de plus en plus aux géants de l’électroniques et de technologies avancées. C’est le cas du groupe BMW qui vient d’annoncer son partenariat avec Qualcomm Technologies et Arriver Software.

Ce partenariat de long terme inclura le développement de technologies de conduite automatisée. Les deux groupes vont ainsi coopérer ensemble sur le développement conjoint de technologies de conduite autonome de nouvelle génération, allant des systèmes d’aide à la conduite de niveau 2 aux fonctionnalités de conduite hautement automatisée de niveau 3.

« Ce développement conjoint de logiciels est une étape importante pour BMW Group en ce qui concerne notre plateforme de conduite automatisée de prochaine génération. Pour permettre des fonctionnalités sophistiquées et sûres dans un véhicule, il faut des logiciels de pointe dans tous les composants de la chaîne de valeur numérique. Cela constitue l’épine dorsale des systèmes intelligents d’aide à la conduite. Le BMW Group est ravi d’étendre son partenariat avec les leaders technologiques mondiaux Qualcomm Technologies et Arriver pour inclure une coopération stratégique de co-développement à long terme, afin de continuer à offrir une haute expérience de conduite à nos clients », a ainsi déclaré Nicolai Martin, vice-président senior de l’Expérience de Conduite du BMW Group.