Bilan financier : Les performances de Ooredoo Algérie confirment une stratégie réussie

Le groupe de télécommunications Ooredoo a publié ses résultats financiers pour les neuf premiers mois de 2024, révélant des indicateurs positifs pour Ooredoo Algérie par rapport à la même période en 2023.

Ooredoo Algérie a poursuivi sa solide trajectoire de croissance, profitant de ses investissements stratégiques qui visent à étendre et à renforcer son réseau à travers tout le pays.

En termes de chiffres, les revenus de l’entreprise ont atteint 77,3 milliards de dinars algériens au troisième trimestre 2024, incluant un ajustement positif de 529 millions de dinars. Cela représente une augmentation de 15 % par rapport aux 67,5 milliards de dinars enregistrés à la même période en 2023.

Le parc d’abonnés a également connu une forte croissance, atteignant 14,5 millions de clients fin septembre 2024, contre 13,2 millions à la même période de 2023, soit une progression de 10 %.

Le bénéfice avant intérêts, impôts, dotations aux amortissements et provisions sur immobilisations (EBITDA) s’est élevé à 33,4 milliards de dinars algériens, contre 27,3 milliards en 2023, soit une augmentation de 22 %.

Sur les trois premiers trimestres de 2024, Ooredoo Algérie a investi environ 11,6 milliards de dinars, comparé à 9,6 milliards sur la même période en 2023, marquant ainsi une hausse de 21 %.

Le Directeur général de Ooredoo, M. Roni Thome, a salué ces résultats en déclarant : « Grâce à notre stratégie, axée sur le renforcement continu de notre réseau de couverture à travers tout le pays et la modernisation de nos équipements technologiques, les neuf premiers mois de 2024 ont été exceptionnels pour Ooredoo Algérie, avec une croissance remarquable. Nous sommes ravis de relever un nouveau défi avec le Service Universel, en déployant progressivement notre réseau pour offrir une connectivité fiable et rapide dans 1 211 nouvelles localités réparties sur 40 wilayas. Nous restons déterminés à capitaliser sur cette dynamique positive et à assurer l’exécution de notre plan stratégique. »

Les résultats financiers du troisième trimestre 2024 illustrent l’engagement de Ooredoo Algérie à contribuer au développement du secteur de la téléphonie mobile en Algérie, tout en accélérant la numérisation de ses services pour enrichir l’expérience digitale de ses clients, qui restent au cœur de ses priorités.