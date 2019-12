Apple fête le nouvel an: des cadeaux et des remises vous attendent

C’est la fête chez Apple depuis quelques jours. La firme à la pomme a décidé de gâter ses utilisateurs en leur offrant des cadeaux et des remises.

En effet, les surprises de Noël sur l’App Store se poursuivent. De belles remises sur de jeux et applications disponibles sur App store ont été accordées. Il s’agit de ‘’Tennis Clash’’ et ‘’Meditopia’’. Il est possible de s’abonner au service d’abonnement annuel pour 29,99 euros, au lieu de 39,99 euros avant la fin 2019. Apple offre également une semaine gratuite pour toute souscription à un abonnement annuel.

Tennis Clash est un jeu de champions parfaitement adapté à l’écran tactile. Ce jeu de Tenis offre une mécanique très intuitive, qui vous permettra d’effectuer des services, des revers et d’autres coups dès les premiers matchs. Vous pouvez également jouer avec une seule main, en glissant simplement avec votre doigt.

Quant à Meditopia est une application conçue pour améliorer notre bien-être, grâce à une série de conseils sur la méditation et la respiration. Le catalogue est rempli de séances guidées qui aident l’utilisateur à être plus serein, à réduire les niveaux de stress et à améliorer la qualité du sommeil.