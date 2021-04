Algérie Télécom : profitez des bonus sur les rechargements IDOOM ADSL / FIBRE et IDOOM 4 G LTE

Algérie Télécom lance une nouvelle offre promotionnelle, présentée sous forme de plusieurs bonus.

A l’occasion du mois sacré de ramadhan, Algérie Télécom lance de nouveaux bonus. En effet, les clients résidentiels abonnés aux offres IDOOM fibre et Idoom ADSL bénéficieront de :



* 600 Da de bonus pour tout rechargement d’une carte / ticket de 2000 Da.

* 1200 Da de bonus pour tout rechargement d’une carte /ticket de 3000 Da.

De plus, les clients Résidentiels, professionnels et Mouhtarif IDOOM abonnés aux offres Idoom 4G LTE, profiteront de :



* 100 Go de volume au lieu de 50 Go pour la recharge de 2500 DA, avec des appels illimités vers le fixe local et national, Volte et 1 000 Da crédit d’appels vers tous les réseaux mobiles offerts. Après épuisement du forfait, les abonnés resteront connectés avec un débit réduit.



* 140 Go de volume au lieu de 70 Go pour la recharge de 3500 DA, avec des appels illimités vers le fixe local et national, Volte et 2 000 Da crédit d’appels vers tous les réseaux mobiles offerts. Après épuisement du forfait, les abonnés resteront connectés avec un débit réduit.



* 280 Go de volume au lieu de 140 Go pour la recharge de 6500 DA, avec des appels illimités vers le fixe local et national, Volte et 3 000 Da crédit d’appels vers tous les réseaux mobiles offerts. Après épuisement du forfait, les abonnés resteront connectés avec un débit réduit.



A travers ces nouvelles promotions, Algérie Télécom démontre encore une fois sa volonté de répondre pleinement aux besoins et attentes de ses clients.