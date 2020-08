Sony Xperia 5 II : Une officialisation prévue mi-septembre

Un modèle de seconde génération du SONY Xperia 5 devrait être dévoilé lors de l’IFA 2020.

Comme son prédécesseur, le Sony Xperia 5 II est inspiré de son grand frère, le Xperia 1. Selon les rumeurs, le Smartphone devrait être équipé d’un écran 21:9 extra-grand qui mesurerait 6,1 pouces. En partenariat avec ZEISS Optics, Sony devrait équipé son Xperia 5 d’un triple capteurs photo à l’arrière composé d’un objectif principal de 12MP f / 1.7, d’un téléobjectif 12MP avec zoom optique x3 et d’un capteur 12MP ultra large. Sous le capot, nous devrons retrouver un Qualcomm Snapdragon 865 avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Pour son lancement, les informations sont mitigées entre une annonce lors de l’IFA de Berlin qui devrait être lieu dans une semaine, alors que d’autres évoquent une conférence de presse programmée le 17 septembre. Un évènement qui devrait être organisé en direct sur YouTube.