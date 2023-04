Session club de presse Ooredoo : formation autour de l’intelligence artificielle

Poursuivant son cycle de formation au profit des journalistes et dans le cadre des activités de son club de presse, Ooredoo a organisé dans la soirée du mardi 04 avril 2023 à Alger, la 72ème session de formation sous le thème : « L’Intelligence artificielle : enjeux et impacts ».

Animée par le Pr. Mustapha CHERIF, philosophe, sociologue et ancien ambassadeur et ancien Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, cette formation s’est déroulée en présence du Directeur général par Intérim de Ooredoo, M, Roni TOHME, qui a exprimé son honneur et sa fierté de partager cette soirée avec les journalistes représentant les différents médias Algériens ainsi que des invités d’honneur.

Dans une « Qâada » digne de l’ambiance des soirées ramadanesques, cette 72ème session de formation a été ouverte par M. Ramdane Djezairi, Directeur des Affaires Corporatives à Ooredoo, qui a annoncé le lancement, après le mois de Ramadhan, de la 16ème édition du concours journalistique « Media Star » 2023.

Par la suite, le conférencier M. Mustapha CHERIF a entamé sa présentation par donner un aperçu général sur l’Intelligence Artificielle qu’il a qualifiée de révolutionnaire puisqu’elle va changer la face du monde et l’avenir de l’humanité. Il a rajouté qu’elle est considérée comme étant l’une des plus grandes avancées technologiques de la nouvelle ère.

Poursuivant son intervention, le conférencier a soulevé les risques et menaces civilisationnels que représente l’Intelligence Artificielle face à l’intelligence humaine, et la problématique de suprématie entre l’homme et le Robot.

En effet, avec cette technologie, l’homme se trouve face à de nouveaux défis et des interrogations telles que : Le robot deviendra-t-il humain, ou bien l’humain se robotisera-t-il ? Et quels sont les qualités humaines et les métiers qui disparaitront, ceux qui vont se transformer, et ceux qui seront créés ? Comment s’assurer de la validité des contenus, des connaissances et des informations que fournira le Robot ?

Au cours de sa présentation, le conférencier a abordé les différents aspects de cette nouvelle technologie notamment son influence sur le monde actuel et ses répercussions sur l’avenir, en mettant en avant ses enjeux visant à faciliter le quotidien des humains ainsi que des hypothèses autour des risques et menaces potentiels.

Avant de conclure, M. CHERIF a évoqué la problématique et l’impact de l’Intelligence Artificielle sur les systèmes éducatifs, la souveraineté des États, l’identité des peuples et le développement des nations, avant d’exposer par la suite les recommandations et les mesures à prendre en considération pour maitriser cette nouvelle technologie pas comme les autres.

A l’issue de cette soirée culturelle, M. Mustapha Cherif a dédicacé aux journalistes présents deux de ses livres, à savoir : « L’Alliance des civilisations » et « Le défi du savoir en Algérie ».