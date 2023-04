Google lance de nouvelles fonctionnalités pour accompagner vos vacances

Google annonce le lancement de nouvelles fonctionnalités sur son moteur de recherche qui permettront, de gagner du temps sur les réservations d’hôtels et aussi économiser de l’argent sur les billets d’avion ou de train.

Dans le but d’accompagner ses utilisateurs en périodes de vacances, Google annonce l’introduction de nouvelles fonctionnalités sur ses services, et son moteur de recherche. Après celle annonçant les canicules, voici donc quelques nouveautés à utiliser en période de vacances.

La firme de Mountain View a pensé à ceux qui ont l’habitude de faire des recherches sur leur futur hôtel depuis leur smartphone. En effet, sur la version mobile de Google Search, les utilisateurs peuvent profiter d’une nouvelle option « stories », qui permet de de découvrir des photos d’un hôtel recherché en story, ainsi que les informations sur les lieux à visiter à proximité tout en lisant les commentaires des clients.

La deuxième nouveauté concerne Google Flights, qui comme vous le savez permet déjà de consulter les prix actuels des vols et de les comparer, mais Google lance un programme pilote de garantie des prix qui est valable qu’aux Etats-Unis pour le moment. Le principe est que si un vol possède un badge “Prix garanti”, cela signifie que le prix affiché ne baissera pas d’ici la date du décollage, et que si ça arrive Google s’engage à rembourser la différence via Google Play.

Enfin, pour une meilleure planification des sorties, en recherchant un établissement ou un monument sur Google Search ou Maps, les utilisateurs peuvent consulter les prix directement sur la fiche et réserver leurs billets.