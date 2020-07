Retraités: Une application pour connaître le jour de virement des pensions

Le ministère de la Poste et des Télécommunications a annoncé jeudi dans un communiqué le lancement d'une application permettant aux retraités et ayants droit de connaître le jour de virement de leurs pensions et allocations.

Le ministère a précisé qu’il suffit simplement d’ouvrir le lien https://edcarte.poste.dz/fr/cnr.php et de saisir le jour de perception initiale des pensions et allocations de retraite ainsi que le numéro de compte CCP et la clé ».

Le nouveau calendrier prévoit l’avancement des dates de virement des pensions et allocations de retraite et leur répartition sur plusieurs jours afin d’améliorer les conditions d’accueil des retraités et ayants droit et de régler définitivement le problème de la grande affluence dans les bureaux de poste.