Partenariat : Ooredoo sponsor officiel du MCA

Ooredoo annonce son accompagnement du Mouloudia Club d’Alger (MCA), à travers la signature d’un nouveau contrat, devenant ainsi le sponsor officiel du club pour une durée de deux années.

L’accord de partenariat a été paraphé conjointement par le Directeur Général de Ooredoo, M. Roni Tohme et le Président du Conseil d’Administration du Mouloudia Club d’Alger (MCA), M. Mohamed Hakim Hadj Redjem, lors d’une cérémonie organisée au niveau du siège de Ooredoo sis à Ouled Fayet-Alger en présence du top management de l’entreprise, du staff technique et administratif du club et de joueurs du Mouloudia Club d’Alger.

À l’occasion de cette signature, le Directeur Général de Ooredoo, M. Roni Tohme a déclaré : « Nous sommes fiers de conclure de nouveau ce contrat de sponsoring avec le Mouloudia Club d’Alger, symbole du football national au riche palmarès et dont la popularité dépasse les frontières du pays. En mon nom et au nom de Ooredoo, je suis heureux d’accueillir de nouveau, le MCA dans la famille de Ooredoo et lui souhaite beaucoup de succès dans sa quête des consécrations aux niveaux national et continentale. Nous sommes honorés d’accompagner ce club mythique et centenaire et d’écrire ensemble un nouveau chapitre de sa glorieuse histoire. »

Pour sa part, le Président du Conseil d’Administration du MCA, M. Mohamed Hakim Hadj Redjem, a déclaré : « C’est une grande fierté de conclure ce partenariat avec Ooredoo, que je tiens à remercier en mon nom et au nom de tout l’encadrement du Mouloudia d’Alger. Cet accompagnement vient renforcer nos moyens pour atteindre les plus hauts sommets du football national, régional et continental. Avec cette nouvelle alliance, le MCA et Ooredoo entameront une nouvelle ère sous le signe du succès et de la réussite. Ayant déjà fait partie de la famille Ooredoo entre 2018 et 2021, le Mouloudia Club d’Alger est honoré de collaborer, à nouveau, avec son opérateur mobile préféré et de réaliser ensemble un projet sportif exceptionnel et à la hauteur des espérances des deux partenaires. »

Club historique de la capitale Algérienne, le Mouloudia Club d’Alger a été fondé en 1921. Surnommé le doyen, le club détient à son actif un riche palmarès en Algérie, en remportant notamment en 1976 la Coupe d’Afrique des Clubs Champions (actuellement Champions League d’Afrique), sept titres de champion d’Algérie, huit (8) Coupes d’Algérie, trois Super Coupes et deux Coupes du Maghreb.

A travers la signature de ce contrat de partenariat avec le Mouloudia Club d’Alger, Ooredoo réitère son engagement à promouvoir le sport en général en Algérie et le football en particulier.