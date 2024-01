WhatsApp permet désormais l’utilisation d’un compte sur plusieurs smartphones simultanément

Le service de messagerie instantanée du groupe Meta, permet désormais l’utilisation d’un compte WhatsApp sur plusieurs smartphones. Voici les étapes à suivre.

WhatsApp a déployé récemment une nouvelle mise à jour, permettant aux utilisateurs de pouvoir exploiter un même compte sur plusieurs smartphones simultanément. Une fonctionnalité très attendue notamment par les professionnels pour permettre de gérer par exemple un service établi sur l’application.

Pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité, il suffit de suivre les étapes suivantes : entrer dans l’application, et ouvrir les paramètres sur le menu, et sélectionnez le menu compte. Toucher la ligne ajouter un compte, et une nouvelle fenêtre de connexion s’ouvre, puis à partir de ce nouvel écran, renseignez les informations de connexion du second compte WhatsApp.