Nokia 8000 et 6300 4G déjà disponibles !

A peine deux semaines après leur officialisation, les Nokia 6300 et 8000 arrivent en Russie. Il s’agit de téléphones qui ressemblent beaucoup à leurs ainés du constructeur finlandais. Ces nouveaux appareils sont équipés de la technologie 4G/LTE en 2020. Ils sont également dotés de fonctions telles que les radios FM, la prise en charge de WhatsApp et les prises pour écouteurs.

Le Nokia 8000 4G est présenté comme un téléphone haut de gamme… cela ne veut pas dire qu’il est le plus cher vu qu’il coûte environ 83 euros. Il est doté d’un panneau arrière en verre de qualité supérieure qui réfléchit la lumière comme le feraient certains smartphones dotés de ce support haut de gamme, même s’il ne comporte pas non plus de glissière. Il est aussi équipé d’un écran de 2,8 pouces.

Quant au Nokia 6300 est doté d’un écran de 2,4 pouces et offre pratiquement les mêmes fonctionnalités que le premier modèle sauf qu’il coûtera moins cher soit environ 55 euros. Comme les autres, celui-ci propose WhatsApp et Google Maps and Assistant, ainsi qu’une connexion 4G avec une option de point d’accès Wi-Fi.

La principale différence entre les deux nouveaux modèles est que le 8000 dispose d’un appareil photo 2 MP tandis que le 6300 reçoit un ancien capteur VGA.