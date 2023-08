Le Groupe Télécom Algérie signe une convention avec le Conseil supérieur de la jeunesse

Une convention a été signée, mercredi à Alger, entre le Groupe Télécom Algérie et le Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ) pour assurer un "accompagnement de qualité" aux activités du conseil via des solutions technologiques et numériques.

La convention a été signée par le PDG du Groupe Télécom Algérie, Khaled Zarat, et le président du Conseil supérieur de la jeunesse, Mustapha Hidaoui.

A cette occasion, M. Zarat a indiqué que le Groupe Télécom Algérie entendait, à travers cette convention, assurer « un accompagnement de qualité aux activités du conseil via des solutions technologiques et numériques, conformément à la stratégie du groupe dans le domaine de la transformation numérique ».

« Ce qui motive le groupe à concrétiser cet accompagnement c’est l’attention portée par le CSJ à la communication directe avec les jeunes dans différentes régions du pays à travers l’organisation de réunions et de de conférences interactives pour développer leurs aptitudes et les soutenir dans plusieurs domaines, notamment la technologie, l’innovation et l’entrepreneuriat » a-t-il expliqué.

Il a rappelé que le Groupe Télécom Algérie œuvrait, dans le cadre de ses objectifs, à « doubler les investissements dans les technologies modernes afin de permettre aux différents secteurs de réaliser la transformation numérique ».

De son côté, M. Hidaoui a précisé que la convention signée entrait dans le cadre des « initiatives visant à accélérer la transformation numérique à travers le développement des aptitudes des jeunes dans le domaine des technologies de l’information et de la communication », soulignant par là même « l’importance d’optimiser l’utilisation des technologies modernes et de numériser toutes les activités du Conseil supérieur de la jeunesse ».