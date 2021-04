Huawei : Une croissance freiné au premier trimestre !

La croissance de Huawei ralenti, mais résiste grâce au marché chinois. Au premier trimestre de cette année, l’entreprise a enregistré un revenu de 24 milliards de dollars, soit une augmentation de 3.8% en glissement annuel. La marge bénéficiaire nette de la société à la même période de 2020 était de 11.1%.

Si Huawei a pu résister dans la conjoncture actuelle marquée par la crise sanitaire d’une part et des sanctions américaines d’une autre part, c’est grâce aux efforts continus de la société pour améliorer la qualité des opérations et l’efficacité de la gestion, ainsi que des revenus de redevances de brevets estimés à 600 millions de dollars américains. « Nous remercions nos clients et partenaires pour leur confiance continue. Quels que soient les défis qui se présentent à nous, nous continuerons à maintenir la résilience de notre entreprise. Comme toujours, nous resterons concentrés sur les besoins de nos clients et continuer à offrir une valeur commerciale pratique », a déclaré Eric Xu, président tournant de Huawei.

Huawei s’engage à continuer ses innovations technologiques et investissons massivement dans la R&D. « Nous continuerons de faire des percées dans le domaine de la science fondamentale et de repousser les frontières de la technologie », conclu Xu.