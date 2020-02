Huawei: le P40 Pro accueillera 8 capteurs photos !

Huawei vient de déposer un nouveau brevet qui augure l'arrivée de 6 capteurs à l'arrière d'un smartphone, une demande aussitôt approuvée par la China National Intellectual Property.

Le constructeur chinois vient de déposer le 21 février dernier un brevet auprès de la China National Intellectual Property Administration (CNIPA). Selon les premières informations, il semblerait que l’appareil accueillera 6 capteurs photos à l’arrière en plus du double capteur en frontal.

Les spécialistes indiquent que le smartphone qui accueillera ses nouveaux capteurs sera le P40 Pro. la forme du module photo arrière est rectangulaire ce qui permettra d’accueillir les 6 capteurs. Le remplaçant du P30 Pro sera légèrement différent, il laisse apparaitre à l’arrière des bords arrondis, mais ceux à l’avant semblent beaucoup moins incurvés que sur un P30 Pro ou d’un Mate 30 Pro. Sur le côté droit, on remarque la présence d’un contrôleur de volume et d’un bouton de mise sous tension qui fait aussi office de capteur d’empreintes digitales, capteur qui n’existe pas non plus sur le P30 Pro.

Aussi, on note la présence d’un semblant de prise jack, un élément qui, là encore, est totalement absent du P30 Pro. A moins qu’il s’agisse d’un autre type de port ! ce qui laisse vraiment croire que Huawei aurait donc opéré plusieurs grosses modifications de design entre le P30 Pro et le P40 Pro.

Afin de voir un peu plus clair, on attendra le fin mars, période au cours de laquelle le P40 Pro sera officialisé.