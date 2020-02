Huawei appelle le gouvernement américain à le retirer de la liste des entités !

Huawei appelle, encore une fois, le gouvernement américain à mettre fin au traitement qu’il qualifie d’ « injuste » auquel est victime le géant technique chinois. Il demande également, par la même occasion, de retirer Huawei de la liste des entités.

Cette réaction s’inscrit quelques jours après la décision prise, le 13 février dernier, par le Bureau de l’Industrie et de sécurité (BIS) du département américain du Commerce a de ‘’prolongerait une licence générale temporaire (TGL) pour Huawei Technologies Co. Ltd. et ses sociétés affiliées non américaines sur la liste des entités pour une période supplémentaire de 45 jours’’.

Ainsi, Huawei estime que l’extension de la licence générale temporaire n’«aura aucun impact substantiel sur les activités de Huawei », lit-on dans un communiqué parvenu à notre rédaction. « Cette décision ne change pas non plus le fait que Huawei continue d’être traité injustement », écrit encore Huawei Télécommunications aux médias algériens.

Plus loin encore, Huawei estime que ‘’depuis que le département américain du Commerce a décidé d’ajouter Huawei à la liste des entités, a causé plus de tort aux États-Unis qu’à Huawei’’. Le géant chinois affirme que cette décision a nui considérablement aux entreprises américaines avec lesquelles Huawei fait affaire, et a déjà perturbé la collaboration et sapé la confiance mutuelle dont dépend la chaîne d’approvisionnement mondiale.