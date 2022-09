Djezzy rouvre sa boutique de Bir Mourad Rais, à Alger 

Djezzy annonce la réouverture de sa boutique à Bir Mourad Rais à Alger au grand bonheur de ses clients présents et futurs. L’inauguration s’est déroulée ce dimanche 18 septembre en présence de Mr Mahieddine Allouche Directeur général par intérim de Djezzy et de Mr. kamel Mansouri Directeur général du FNI ainsi que des responsables et animateurs de la boutique.

Avec cette réouverture, Djezzy revient ainsi sur cette localité historique qui a vu naître le premier centre de service (CDS) en avril 2002.

Située à la rue Saada Larbi en plein centre de la ville en face de la Poste, la nouvelle boutique de Djezzy est conçue pour offrir le plus de confort aux clients. Un écran tactile donnant accès à internet est mis à la disposition des clients pour être informés des offres et services alors qu’un TPE est également disponible pour permettre le paiement en ligne des factures ou des nouvelles acquisitions.

A cette occasion, Mahieddine Allouche et Kamel Mansouri ont tenu à féliciter les équipes pour le travail réalisé pour permettre la réouverture de la boutique dans les délais et répondre ainsi aux attentes des clients particulièrement dans cette localité très fréquentée de la capitale.