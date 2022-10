Djezzy organise un « demo-day » pour les startups de IncubMe

Djezzy, partenaire officiel du programme Africa X MEA by IncubMe a organisé ce mardi 4 octobre à Dar El Beida un demo-day en accueillant une douzaine de startups en présence de Mahieddine Allouche, Directeur général par intérim, de Djelloul Sahraoui, Directeur général adjoint par intérim, de Sihem Bouhafs, Directrice du Contrôle interne et de la Régulation, et de Fahima Hamidi, Directrice de la Communication Corporate, ainsi que des membres du Comité exécutif de l’entreprise.

La délégation de IncubMe était représentée par Adel Amalou co-fondateur de l’incubateur panafricain et par plusieurs startups nationales et internationales dont la Palestine, l’Egypte, la Tunisie, le Togo, la Gambie et le Cameroun.

Après le mot de bienvenue prononcé par les membres de la Direction de Djezzy, les représentants des startups ont été invités à visiter le Data Center et le Network Operating Center, véritable tour de contrôle d’un opérateur technologique.

Dans l’après-midi, un pitch de startups s’est déroulé en présence d’un jury composé de cadres issus de différents secteurs d’activités de l’entreprise dont la Performance, la Commerciale, le Marketing, la Technologie, la Finance, et la Corporate stratégie. Les startups ont présenté chacune en ce qui la concerne son projet ainsi que son business plan permettant son développement et sa mise en œuvre.

A travers cette action qui s’inscrit dans le cadre de son partenariat avec IncubMe, Djezzy réaffirme son engagement à contribuer au développement de l’écosystème numérique dans le pays et la création de service à valeur ajoutée susceptible de faciliter le quotidien des algériens.