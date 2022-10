Vivo lance son nouveau smartphone Y73t

Un mois après le lancement de son iQ00 Z6x, Vivo lève le voile sur son nouveau terminal entrée de gamme Y73t. Ce dernier ressemble fortement au premier avec une puce différente.

Le fabricant chinois de Smartphone, lève le voile sur son nouveau terminal entrée de gamme. Il s’agit du Vivo Y73t, qui ressemble fortement à l’iQOO Z6x avec des caractéristiques différentes. On retrouve sur nouveau téléphone, un écran LCD de 6,58 pouces, et embarque sous sa dalle le processeur Dimensity 700.

Le Vivo Y73t, propose deux versions de son terminal, 8 Go et 12 Go de RAM et 128 Go ou 256 Go de stockage, avec dans les deux cas, une batterie de 6 000 mAh. On retrouve également une encoche à l’avant en forme de goutte d’eau, abritant une caméra frontale de 8 MP. Le module photo embarque une caméra principale de 50 MP et une caméra macro de 2 MP.

Enfin, le Vivo Y73t est proposé en trois couleurs : noir, bleu et orange, et est commercialisé pour le moment qu’en Chine, pour un prix avoisinant les 200 euros.