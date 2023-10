Djezzy : hausse significative de la croissance et des investissements au troisième trimestre 2023

Djezzy, acteur majeur des Télécommunications en Algérie, dévoile ses résultats opérationnels au terme du troisième trimestre 2023 marqués par une croissance organique à deux chiffres et une forte hausse de ses investissements parallèlement à deux actions phares réalisées durant la même période en l’occurrence l’ouverture des boutiques dans les nouvelles wilayas du sud ainsi que le lancement de la solution Push to Talk Over Cellular.

Au troisième trimestre 2023, Djezzy a enregistré un chiffre d’affaires de 26,5 milliards de dinars, représentant une augmentation de 11,8 % par rapport à la même période en 2022. Cette croissance en constante évolution depuis plus d’une année souligne la confiance continue des clients et partenaires de l’entreprise dans ses services innovants à l’instar de ses solutions technologiques et ses offres commerciales attractives.



Djezzy a renforcé sa dynamique d’investissement durant les 9 premiers mois de l’année avec plus 19,5 milliards de dinars depuis janvier 2023 dont 5,7 milliards de dinars durant le troisième trimestre. Ces investissements ont été principalement dédiés au déploiement et à l’amélioration de la couverture 4G, à l’augmentation de la capacité du réseau, répondant ainsi aux besoins toujours grandissants des clients en termes de connectivité internet.

L’EBITDA s’est établi à 12,3 milliards de dinars, marquant une hausse de 12,9 % comparativement à la même période en 2022. La marge EBITDA de 46,5 % continue de refléter la gestion optimale des ressources de la société afin d’en assurer une rentabilité soutenue.



À la fin du troisième trimestre, la base client a enregistré 600 000 nouveaux abonnés atteignant plus de 15,3 millions de clients, soit une évolution de 3,5 % par rapport à la même période en 2022. Cette expansion reflète la satisfaction des clients dans la qualité des services de l’entreprise.

Fidèle à ses engagements d’entreprise citoyenne, Djezzy a lancé, à l’occasion du Hadj 2023, une action inédite afin d’accompagner ses abonnés pèlerins aux Lieux Saints de l’islam à travers un bonus gratuit de 300 minutes d’appels vers Djezzy leur permettant de rester en contact avec leurs proches durant tout le séjour. Djezzy a également été au rendez-vous de la rentrée sociale en distribuant en partenariat avec les Scouts musulmans algériens des packs scolaires à travers l’ensemble des wilayas du pays.