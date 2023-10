Algérie Télécom organise une opération d’information sur la Généralisation du E-Paiement à Sidi Abdellah

Suite au lancement du projet pilote de généralisation du paiement électronique dans la ville de Sidi Abdellah, Algérie Télécom a initié une opération d'information et de sensibilisation, le samedi 28 octobre 2023, à l'intention des commerçants, des professionnels et des citoyens.

À cette fin, une équipe de commerciaux a été déployée pour parcourir la ville de Sidi Abdellah pour mettre en avant l’importance de l’adoption du paiement électronique.

Les commerciaux ont, également, présenté les diverses offres d’Algérie Télécom, notamment « MOOHTARIF » qui offre une connectivité ultra performante à des tarifs compétitifs, ciblant ainsi les petites et moyennes entreprises ainsi que les professions libérales.

De plus, les habitants de cette nouvelle ville ont eu l’opportunité de découvrir les services proposés par l’entreprise, comme la possibilité de régler leurs factures en ligne et de faire des achats sur la boutique en ligne « Idoom Market » : www.idoomarket-at.dz. Cette plateforme sécurisée offre une variété de produits et services à valeur ajoutée éliminant ainsi le besoin de se déplacer.

Cette opération reflète l’engagement d’Algérie Télécom à contribuer activement à la réussite du projet de généralisation du paiement électronique à Sidi Abdellah, tout en continuant à jouer un rôle essentiel dans la digitalisation de notre cher pays.