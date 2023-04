Djezzy au 1er trimestre 2023 : investissements en hausse et un CA qui progresse de 4,7 %

Tous les voyants sont au vert pour Djezzy qui affiche une bonne dynamique et une croissance soutenue au 1er trimestre 2023, avec des investissements en forte hausse et un chiffre d’affaires qui progresse de 4,7%.

Djezzy continue d’afficher une performance remarquable pour le deuxième trimestre consécutif suite au rachat par le FNI- Fonds National d’Investissement de la quasi-totalité de ses actions. Chiffre d’affaires, base de clients, consommation de la data et investissements : Djezzy poursuit une dynamique d’une croissance durable tout en renforçant son modèle technologique basée sur l’innovation.



C’est ainsi qu’au cours du 1er trimestre 2023, Djezzy a réalisé un chiffre d’affaires de 23,9 milliards de dinars, enregistrant une croissance de 4,7% par rapport à la même période en 2022 grâce à une stratégie commerciale et à une multiplication des partenariats stratégiques visant à l’élargissement de la base de clients entreprise contribuant à la mise en place d’un écosystème créateur de valeur ajoutée et de richesses.

Au cours du premier trimestre, Djezzy a continué sur la même dynamique d’investissement enclenchée au 4ème trimestre 2022 avec plus de 7,5 milliards de dinars, soit une augmentation de 98,2 % par rapport à la même période en 2022. Ces investissements ont permis d’étendre la couverture 4G dont le taux national s’est établi à 80,8%, évoluant ainsi de près de 7,8 points d’année en année, ainsi que d’améliorer la qualité de la connectivité, répondant ainsi aux besoins toujours grandissants des clients en termes de consommation data.



A la fin du premier trimestre, Djezzy comptabilisait 14,9 millions de clients en hausse annuelle de 3,7 % soit plus de 500 000 nouveaux clients par rapport à la même période en 2022.

L’EBITDA s’est établie à 10,7 milliards de dinars au premier trimestre, en hausse de 8,3% par rapport au 1er trimestre de l’année 2022. La marge d’EBITDA de 44,8 % en hausse de 1,5 points continue de refléter, quant à elle, le bon management de la société.



Pour la quatrième année consécutive, Djezzy a réaffirmé sa dimension d’entreprise citoyenne en lançant une campagne de solidarité en direction des personnes dans le besoin à l’occasion du mois du Ramadan en partenariat avec les Scouts Musulmans Algériens et le Croissant Rouge Algérien.