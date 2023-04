Opera annonce enfin l’intégration de son VPN gratuit sur iOS

Opera annonce enfin l’intégration de son service VPN gratuit et illimité sur la version iOS du navigateur. Désormais, le VPN d’Opera est présent sur toutes les principales plateformes.

Opera avait intégré en 2016 un VPN gratuit et illimité sur la version Windows de son navigateur. Depuis le navigateur propose petit à petit son VPN sur d’autres supports comme Android.

Ainsi, sur cette lancée, après Linux et Mac, Opera annonce via un communiqué l’intégration de son VPN sur la version iOS de son navigateur. Opera précise que cette fonctionnalité est totalement gratuite, et qu’il ne nécessite pas un abonnement, se connecter ou encore installer une extension supplémentaire.

Pour l’activer, il suffira de cliquer sur un bouton dédié sur le menu principal du navigateur pour pouvoir surfer sur le web tout en restant discret.