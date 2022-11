Bomare Company participe au Salon ALGERIE SOUS-TRAITANCE

Bomare Company affiche sa présence au salon « ALGERIE SOUS-TRAITANCE » plus connu sous le nom de « ALGEST ».

Le « Grand Rendez-vous des Sous-traitants et Donneurs d’ordres » se tient au pavillon «U» Palais des Expositions SAFEX d’Alger du 14 au 17 Novembre 2022, organisé par World Trade Center Algeria et la Bourse Algérienne de Sous-traitance, cette année, le salon regroupera plus de 150 Exposants.

C’est sans doute l’événement parfait pour rencontrer des fournisseurs en direct, découvrir de nouveaux produits et services, comparer et évaluer des produits et consulter des spécialistes pour concrétiser des projets d’investissement. BOMARE COMAPNY y participe en présentant ses produits et services divers ; Produits électroniques grand public, Solutions d’affichage et de caméras pour B2B (Hardware et Software), Sous-traitance industrielle (OEM, EMS), Tous types de cartes électroniques (Engineering et Fabrication), Services après-vente, Développement d’applications et de plateformes.