Bomare Company participe à la foire IFA Berlin 2023

BOMARE COMPANY sous sa marque commerciale STREAM annonce sa participation à la foire IFA Berlin 2023. Cet événement de renommé, l'un des plus anciens et prestigieux salons industriels en Europe, se déroulera du 1er au 5 septembre 2023.

Depuis 2011, BOMARE COMPANY sous sa marque commerciale STREAM participe à l’IFA Messe Berlin, l’édition de l’année passée a connu un nombre de 250.000 visiteurs et 1800 exposants. Cette année, BOMARE COMPANY, présente au Hall 25, Stand 112, est déterminée à offrir une expérience inoubliable aux participants de l’IFA, en mettant en avant ses produits innovants.

Parmi les produits phares exposés par STREAM cette année, on retrouvera la nouvelle gamme mini LED qui tourne sous Google TV et WebOS 2.0. Cette gamme redéfinit l’expérience télévisuelle en offrant des images éclatantes. Tous les produits de la marque certifiés CE selon la directive européenne applicable en mars 2023 portant sur le Plastic 100% recyclable. Les visiteurs auront la possibilité de découvrir ces téléviseurs au niveau du stand tout au long de la foire.

De plus, BOMARE COMPANY est fière de dévoiler son tout nouveau produit, le Dongle Android TV de STREAM. Cette clé compacte et puissante transforme n’importe quel téléviseur en une Smart TV, avec une interface conviviale et à une connectivité sans faille, les utilisateurs pourront accéder à une multitude d’applications, de jeux et de contenus en streaming en toute simplicité.

Le communiqué de Bomare Company indique que l’équipe STREAM sera présente à l’IFA Berlin pour échanger avec les visiteurs, les partenaires et les professionnels de l’industrie, partager son expertise et ses perspectives sur les dernières tendances technologiques.