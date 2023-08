Ooredoo offre des trousseaux scolaires aux enfants issus des familles démunies

Fidèle à son statut d’entreprise socialement responsable par excellence, et à l’orée de la rentrée scolaire, Ooredoo organise en collaboration avec le Croissant Rouge Algérien (CRA) une opération de don des trousseaux scolaires aux élèves issus des familles démunies.

Le coup d’envoi de cette opération de solidarité dédiée aux régions reculées et isolées à travers le pays, plus particulièrement dans le Sud Algérien, a été donné ce mardi 29 août 2023 au niveau du siège de Ooredoo sis à Ouled Fayet par la Présidente du Croissant Rouge Algérien, Dr. Ibtissem Hamlaoui et de M. Roni Tohme, Directeur général de Ooredoo, et ce en présence de représentants et cadres des deux partenaires.

Cette opération s’inscrit dans le cadre du partenariat entre Ooredoo et le CRA, à travers lequel Ooredoo a accordé une contribution financière destinée à l’achat de cartables et fournitures scolaires en faveur, notamment des enfants de la région Sud du pays.

A cette occasion, le Directeur général de Ooredoo Algérie, M. Roni Tohme, a déclaré : « En tant qu’entreprise citoyenne, Ooredoo Algérie est fière d’accompagner le Croissant Rouge Algérien (CRA) dans cette action de charité et de bienfaisance qui est en parfaite adéquation avec notre politique quant à la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE). Ce geste de solidarité vise à faciliter la rentrée scolaire aux enfants issus de familles défavorisées, notamment relevant des régions isolées en leur offrant des cartables et des fournitures scolaires. Je saisis cette opportunité pour réitérer l’engagement indéfectible de Ooredoo à soutenir les efforts du Croissant Rouge Algérien et à s’impliquer davantage dans ses nobles initiatives tout en souhaitant une rentrée scolaire réussie pour tous les enfants de l’Algérie. »

Pour sa part, la Présidente du Croissant Rouge Algérien (CRA), Dr. Ibtissem Hamlaoui : « Le Croissant Rouge Algérien est fier de mener pour la deuxième année consécutive cette action de charité aux côtés de notre fidèle partenaire Ooredoo, connu pour son engagement dans les actions de solidarité à grande échelle. Aujourd’hui, nous sommes très ravis de concrétiser cette action en faveur notamment des enfants scolarisés des régions éloignées et frontalières du Sud du pays. A travers ce geste de solidarité, nous visons à redonner le sourire à cette frange de la société qui représente l’avenir du pays. A la veille de la rentrée scolaire, nous souhaitons une bonne rentrée scolaire à tous nos enfants et leur promettons de renouveler ce genre d’initiatives en faveur des régions reculées du pays. »

Il y a lieu de noter que cette opération s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du contrat de partenariat, signé par Ooredoo et le Croissant Rouge Algérien en vertu duquel, Ooredoo s’engage à accompagner le CRA dans ses nobles missions au profit de la société algérienne, à travers la concrétisation d’autres projets humanitaires et caritatifs, et la mise en place d’un programme d’actions communes s’inscrivant dans le cadre de la solidarité nationale.

Pour rappel, Ooredoo a déjà organisé l’année dernière une opération similaire avec le CRA et une autre action en collaboration avec l’Association Nationale de Soutien aux Personnes Handicapées « EL BARAKA » de don de cartables et trousseaux scolaires en faveur des enfants handicapés scolarisés à travers plusieurs wilayas du pays.

A travers cette action citoyenne, Ooredoo poursuit son engagement indéfectible envers la société algérienne, confirmant ainsi son statut d’entreprise citoyenne par excellence.