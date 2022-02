BlackBerry vend ses brevets pour 600 millions de dollars

BlackBerry qui était jadis un des fabricants de téléphones les plus puissants au monde, vend ses brevets de téléphonie mobile et de messagerie pour 600 millions de dollars.

Blackberry pour les plus jeunes ne signifie presque plus rien, mais la marque était une star du marché de la téléphonie mobile dans les années 2000. La marque canadienne a depuis chuté pour annonce son dernier chapitre qui est de vendre son portefeuille de brevets pour un montant de 600 millions de dollars.

L’acheteur est une société spécialisée dans l’acquisition des propriétés intellectuelles portant sur les domaines de la mobilité, de la messagerie et des réseaux sans fil et qui porte le nom de Catapult IP Innovations Inc. Dans le portefeuille, on retrouve notamment les brevets historiques de la marque comme les claviers ou encore les fonctions phares comme la messagerie BlackBerry Messenger.

La firme Catapult IP Innovations Inc, profitera de ces brevets pour les « monétiser » en inculquant d’éventuels procès à quiconque utilisera ces technologies.