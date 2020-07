Xiaomi officialise la série Redmi 9 et sa smartwatch Mi Band 5

Nous l’avons annoncé il y a quelques jours sur nos colonnes, Xiaomi a bel et bien présenté hier lors d’une conférence de presse en ligne de nouveaux produits notamment trois Smartphones et une montre connectée.

Le premier modèle est sous le nom de ‘’Redmi 9’’, un Smartphone entrée de gamme mais qui a tout d’un modèle premium. Le Redmi a relevé le défi avec ce téléphone aux caractéristiques alléchantes et au prix attractif. Le Redmi 9 sera disponible en trois variantes de couleur : Gris carbone, vert océan et violet coucher de soleil. Le modèle 3GB+32GB coûtera 149 euros, alors que le modèle 4GB+64GB coûtera 169 euros.

Les deux autres modèles sont les Redmi 9C et 9A avec des fiches techniques pratiquement similaires. Ils sont en effet équipés d’un APN de 13 MP, d’un écran de 6.53 pouces et d’une batterie de 5020 mAh. Ils sont aussi dotés de Ram de 2 Go et d’une capacité de stockage de 32 Go et tournent tous les deux sous le Système d’exploitation Android 10.0 (Q).

Xiaomi a confirmé les rumeurs et a présenté une nouvelle montre intelligente baptisée : Mi Smart Band 5.