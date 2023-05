Xiaomi dévoile ses nouvelles trottinettes électriques Scooter 4 et 4 Lite

Le géant chinois Xiaomi présente à l’occasion de son événement Discover, ses deux nouvelles trottinettes électriques, les Xiaomi Electric Scooter 4 et 4 Lite, avec des autonomies annoncées à 35 km et 20 km respectivement, et peuvent grimper jusqu'à 20 km/h.

A l’occasion de son évènement Discover, tenu cette année à Milan, Xiaomi a présenté son lot de nouveautés, notamment ses dernières trottinettes électriques : les Electric Scooter 4 et 4 Lite, qui disposent d’un prix attractif et d’intéressantes caractéristiques.

La Xiaomi Electric Scooter 4, est une trottinette embarquant un moteur de 600 W lui permettant d’atteindre une vitesse de 20km/h, et est alimentée par une batterie de 7650 mAh, lui garantissant une autonomie de 35 km. Xiaomi annonce également que cette dernière est capable de grimper des pentes Xiaomi Electric Scooter 4.

La version Lite, de la Xiaomi Electric Scooter, adopte un moteur de 300W, avec également une capacité d’atteindre 20 km/h. On retrouve une batterie de 5 200 mAh, lui donnant une autonomie de 20 km. La trottinette bénéficie également d’un frein à tambour sur la roue arrière et du système E-ABS sur la roue avant qui réduisent drastiquement la distance de freinage.

Enfin les Xiaomi Electric Scooter 4 et 4 Lite sont disponibles à l’achat avec des prix de 549 euros et 399 euros respectivement.