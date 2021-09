OPPO 1 Hour Flash Fix : réparez votre téléphone en moins d’une heure

À partir de fin juillet, OPPO a lancé la « Campagne de service rapide » en Égypte, en Algérie, au Kenya et au Maroc pour faire connaître son « 1 Hour Flash Fix », le service rapide et de qualité qui s'efforce d'apporter le plus de commodité et de tranquillité d'esprit.

Depuis l’introduction du service ‘1 Hour Flash Fix’ en 2019, OPPO a permis aux utilisateurs de faire réparer leur téléphone aussi rapidement qu’une heure ou moins au centre de service OPPO qui prend en charge le service Flash Fix. L’initiative après-vente améliorée vise à améliorer l’expérience client sous la devise de service d’OPPO « care what you care, within your reach » « Prendre soin de ce que vous aimez est à votre portée » qui permet aux utilisateurs de résoudre leurs problèmes dans un court laps de temps.

Avec l’engagement de créer une expérience agréable pour les utilisateurs, OPPO invite les utilisateurs à participer au processus d’optimisation du service après-vente, et a donc lancé le « 1 Hour Experience Officer Project » en août pendant la campagne. Pour les utilisateurs qui se sont rendus au centre de service pour réparer et passeraient par le service « 1 Hour Flash Fix », ils seraient invités à partager leurs expériences, leurs sentiments ou leurs suggestions en tant qu’agents d’expérience d’une heure pour inspirer la marque à améliorer le service après-vente.

En outre, pour mieux préparer l’ingénieur technique avec des compétences professionnelles pour fournir un service de réparation rapide de haute qualité, OPPO a également organisé un concours en ligne d’un mois en juillet avec un total de 1348 ingénieurs techniques OPPO du monde entier. Et enfin, KRISHNARAJ.R d’Inde, avec 5 ans d’expérience chez OPPO, s’est démarqué après trois tours de compétition. Le concours a examiné l’achèvement du soudage de l’ingénieur, le processus et l’utilisation des outils correspondants à travers l’examen théorique, le démontage du téléphone, la pratique de dépannage et l’entretien, afin de motiver les ingénieurs techniques à améliorer leurs capacités de service qui répondent aux besoins de plus en plus diversifiés des utilisateurs.

OPPO maintiendra le manifeste de base « Care & Reach » et s’efforcera constamment de fournir un service digne de confiance tout au long du parcours d’expérience des utilisateurs, offrant une expérience centrée sur l’humain qui dépasse les attentes des clients et permet aux utilisateurs d’améliorer leur vie grâce à la technologie.