Ooredoo sponsor officiel du Mouloudia Ouloum de Constantine (MOC)

L’opérateur de téléphonie mobile, Ooredoo, annonce la signature d’un contrat de sponsoring avec le Mouloudia Ouloum de Constantine (MOC) pour une durée de deux années.

Ooredoo officialise aujourd’hui, jeudi 07 décembre 2023, un contrat de sponsoring avec le Mouloudia Ouloum de Constantine (MOC). L’accord a été paraphé conjointement par le Directeur Général de Ooredoo, M. Roni Tohme et le Président Mouloudia Ouloum de Constantine (MOC), M. Riad Haichour, lors d’une cérémonie organisée au niveau du siège de la wilaya de Constantine en présence du wali M. Abdelkhalek Sayouda, des cadres de Ooredoo et du staff technique et administratif du club.

A l’occasion de cette signature, le Directeur Général de Ooredoo, M. Roni Tohme a déclaré : « Nous sommes honorés de signer un partenariat de sponsoring avec le Mouloudia Ouloum de Constantine, un club historique qui jouit d’une grande popularité dans la région Est du pays. En mon nom et au nom de Ooredoo, je souhaite la bienvenue au MOC dans la famille de Ooredoo et je lui souhaite plein de succès Inchallah dans son parcours. Nous sommes fiers d’accompagner ce prestigieux club et de contribuer à sa réussite. »

Pour sa part, le Président du MOC, M. Riad Haichour a affirmé : « Je tiens, en mon nom et au nom des joueurs et de tout l’encadrement du MOC, à adresser à Ooredoo nos plus vifs remerciements de reconnaissance pour son soutien à ce club phare du Constantinois. Ce partenariat nous aidera, j’en suis convaincu, à réaliser une saison sportive accomplie que notre club le « MOC » gardera dans son palmarès. Je suis conscient de l’importance du soutien de Ooredoo à notre club, qui ne lésinera pas ses efforts pour être à la hauteur de la confiance placée en nous. »

Fondé en 1939 par Abdelhamid Ibn Badiss, le Mouloudia Ouloum de Constantine (MOC), qui évolue en 2ème division amateur groupe Est, a obtenu lors de la saison 1990-1991, le titre de champion d’Algérie.

A travers la signature de ce contrat de partenariat avec ce prestigieux club de football, Ooredoo réitère son engagement à soutenir le sport et à accompagner les clubs sportifs Algériens vers le succès et la réussite.