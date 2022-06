Ooredoo sponsor officiel de la 19ème Édition du « Trophée Export »

Fidèle à son engagement dans le soutien et la promotion de grands évènements économiques nationaux, Ooredoo a participé en tant que sponsor pour la neuvième année, à la 19ème Edition du Trophée Export qui s’est tenue dans la soirée du dimanche 26 juin au Centre International des Conférences (CIC) à Alger.

Ce rendez-vous économique incontournable, a été marqué notamment par la présence du Ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations, M. Kamel Rezig, du Conseiller financier et économique du Président de la République, M. Yacine Ould Moussa, de cadres managériaux de Ooredoo ainsi que des représentants des différents acteurs économiques.

Le « Trophée Export » distingue depuis 2003, les entreprises algériennes pour leurs performances et leurs démarches exemplaires et originales à l’exportation hors hydrocarbures. La 19ème édition, vient primer les meilleures performances des entreprises Algérienne durant l’exercice 2021.

Dans l’allocution prononcée par M. Ramdane Djezairi, Directeur des Affaires Corporatives, lue lors de cette cérémonie au nom du Directeur général de Ooredoo, M. Bassam Yousef Al Ibrahim, a notamment déclaré : « Nous saluons cette initiative du World Trade Center Algeria d’instaurer ce prix annuel qui prime l’excellence des entreprises Algériennes qui se sont distinguées dans le domaine de l’export et du commerce extérieur. La contribution de Ooredoo est plus qu’impérative d’autant plus que la conjoncture économique en Algérie à l’image de tous les pays à cause des répercussions de la crise sanitaire de la covid-19, en appelle à l’implication de tous les acteurs économiques soucieux du développement de l’Algérie et de la diversification de son économie. Cette 19ème édition du Trophée Export doit servir de tremplin pour encourager la production nationale et booster l’exportation hors hydrocarbures des produits algériens. En tant qu’opérateur de la téléphonie mobile orientée vers la transformation digitale, il y va de notre responsabilité, de rester toujours à l’écoute des Chefs d’entreprises algériens afin de les accompagner avec les meilleures solutions, offres et services et de rehausser l’économie algérienne à des niveaux supérieurs. »

En participant à cet évènement économique, Ooredoo confirme son statut d’acteur engagé dans l’accompagnement et la promotion des projets économiques porteurs en Algérie.