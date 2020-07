Ooredoo : Rechargez votre crédit via la carte Edahabia !

Disponible depuis quelques mois déjà, le ‘’Storm’’ de l’Opérateur de téléphonie mobile « Ooredoo » a fait des heureux.

En effet, ce service de rechargement électronique de crédit sur le site web d’Algérie Poste a fait des heureux parmi les clients d’Ooredoo notamment pendant la période de confinement.

Le service « STORM » permet au client de recharger sa ligne « Ooredoo », soit en espèces dans les bureaux d’Algérie Poste à travers le territoire national, ou bien en utilisant la nouvelle carte EDAHABIA via le site web www.poste.dz, dans l’espace « BaridiNet ».

Ce service est le fruit d’un partenariat entre Algérie Poste et l’opérateur Ooredoo, qui vise à diversifier les prestations d’Algérie Poste et à commercialiser les produits et les services de l’opérateur de téléphonie mobile au sein du réseau de l’Etablissement Public Algérie Poste.

A travers ce nouveau service, Algérie Poste et Ooredoo souhaitent renforcer leur stratégie de proximité vis-à-vis de leurs clients et particulièrement à faciliter l’accès des habitants des zones enclavées et reculées aux services générés par les TICs.