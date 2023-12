Ooredoo accompagne le Croissant Rouge Algérien dans la célébration de la Journée Internationale des Volontaires

Entreprise citoyenne fortement impliquée dans les actions de solidarité au sein de la société, Ooredoo a accompagné le Croissant Rouge Algérien dans la célébration de la Journée Internationale des Volontaires, coïncidant avec le 5 décembre de chaque année.

Cette manifestation, qui a été organisée le samedi 09 décembre 2023 à la salle Harcha Hassen à Alger, sous le haut patronage du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et sous l’égide du ministère de la Jeunesse et des Sports, a été marquée par la présence des Ministres de la Jeunesse et des Sports, des Moudjahidine et des Ayants-droits, du Travail et de la Sécurité sociale et de la Culture et des Arts, de représentants d’institutions publiques, de la Présidente de la mission du Comité international de la Croix-rouge (CICR) ainsi que plus de 5000 volontaires venus des différentes régions du pays.

Cet évènement a été une occasion pour le CRA de récompenser les acteurs du volontariat en Algérie, en reconnaissance de leurs efforts et leurs contributions dans les actions de bienfaisance.

Durant cette manifestation, le Croissant Rouge Algérien a lancé cinq plateformes numériques dédiées, entre autres, au secourisme, à la formation, à l’inscription aux programmes de premiers secours, l’inscription des bénévoles, et à la prise en charge des orphelins ainsi que des familles nécessiteuses.

Il y a lieu de noter que Ooredoo et le CRA ont organisé plusieurs actions communes durant l’année 2023, à l’image de la donation de denrées alimentaires aux familles démunies, notamment durant le mois de Ramadhan, des aides humanitaires comprenant des effets de première nécessité aux sinistrés des wilayas touchées par les incendies, l’octroi de kits scolaires aux enfants scolarisés des familles démunies, et récemment une opération de don de l’entreprise et de collecte de dons de ses employés comprenant des effets de première nécessité au profit de nos frères palestiniens.