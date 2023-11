La CNEP Banque modernise son site web et lance une plateforme digitale

Dans le cadre de La modernisation des services en ligne, le Crédit National d’Epargne et Prévoyance (CNEP Banque) annonce dans un communiqué le lancement d’un nouveau portail web et d’une plateforme digitale de demande de financement.

La CNEP Banque annonce via un communiqué l’arrivée d’un nouveau portail web et d’une plateforme digitale de demande de financement : « A l’occasion de la journée mondiale de l’épargne, la CNEP-Banque dévoile son tout nouveau portail web et sa nouvelle plateforme digitale de demande de financement, offrant une expérience bancaire en ligne moderne et améliorée », lit-on dans le communiqué.

Désormais le site de la CNEP Banque adopte de nouvelles fonctionnalités offrant : « une interface utilisateur moderne avec un design épuré pour une navigation plus fluide, une présentation complète des offres et produits de la banque avec un menu constitué de plusieurs rubriques afin de faciliter l’accès aux offres dédiées aux clients particuliers, professionnels et entreprises », ajoute la CNEP-Banque.

Le nouveau site Web de la CNEP Banque offre également une assistance clientèle en ligne 24h/7j disponible pour répondre aux questions des clients et se dote également d’un nouveau procédé de demande de financement à distance. « Cette solution sur mesure, rapide et sécurisée rend le processus de demande de crédit plus simple et accessible à tous, quels que soient le besoin de financement ».